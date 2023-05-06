«Сидел в яме»: очевидцы взрыва машины Прилепина заметили странного мужчину Жители Бора накануне взрыва машины Прилепина видели подозрительного бородатого мужчину

Фото: Соцсети

Житель города Бор Нижегородской области рассказал NEWS.ru, что накануне взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина на улицах видели подозрительного мужчину с рюкзаком. По словам горожанина, это был точно не местный, который при этом зачем-то сидел в яме.

Вчера видели, как гулял с детьми и собаками. Еще говорят, что вчера мужчину бородатого видели, точно не местного, ходил по улицам с большим рюкзаком, в яме зачем-то сидел. Полиции рассказали, будут разбираться, — сообщил житель города Бор.

Ранее житель Бора рассказал, что слышал взрыв при подрыве машины Прилепина. По его словам, он проживает на улице Ленина, после взрыва автомобиль писателя подбросило, по сторонам разлетелись осколки.

6 мая в Нижегородской области в результате срабатывания СВУ взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель Захар Прилепин. В результате водитель погиб на месте, публицист получил ранения, его планируют транспортировать на вертолете в Москву, где он пройдет лечение в одной из лучших клиник. СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах писали, что Прилепин в результате взрыва получил переломы и сотрясение мозга, при этом он находится в сознании и сам разговаривал с медиками.