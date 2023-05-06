В Госдуме призвали казнить организаторов покушения на Прилепина Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала найти и казнить причастных к покушению на Прилепина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Драпеко

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по культуре Елена Драпеко призвала найти и казнить организаторов покушения на писателя Захара Прилепина. В разговоре с NEWS.ru она сообщила о необходимости везде усилить меры безопасности и напомнила об идее создания народных дружин, иначе Россия столкнется с «диким разгулом терроризма».

Вот гады. Боже мой. Сволочи, что могу сказать. Найти и казнить, кто это сделал. И вообще, усилить меры безопасности везде. Наше предложение было создать народные дружины, мы же приняли закон о народных дружинах, и патрулировать днем и ночью. Иначе столкнемся с диким разгулом терроризма, — заявила она.

Драпеко добавила, что очень сожалеет о случившемся и пообещала навестить пострадавшего писателя.

6 мая автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате водитель скончался на месте, Прилепин получил серьезное ранение ног. По разной информации взрывное устройство находилось под капотом автомобиля или было прикреплено к днищу. Под машиной образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной.

20 августа прошлого года в Подмосковье погибла российская журналиста Дарья Дугина, ее автомобиль был взорван. Когда девушка ехала на своем Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после этого машина загорелась.