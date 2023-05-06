«Машину подбросило»: стали известны детали подрыва автомобиля Прилепина Жители Бора слышали взрыв при подрыве машины Прилепина

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Жители города Бор Нижегородской области рассказали NEWS.ru, что слышали, как взорвалась машина с писателем Захаром Прилепиным. По их словам, от удара автомобиль подбросило, на месте разлетелись осколки.

Мы живем на улице Ленина, часов в 11 услышали взрыв, вызвали полицию. Соседка говорит, что видела взрыв, машину подбросило, потом она отлетела, осколки разлетелись. Прилепина знаем, он тут к родственникам приезжал, — рассказал горожанин.

Ранее СМИ сообщили, что писатель возвращался в Москву из ЛДНР, предположительно, неизвестные следили за его машиной. Утром он пересек КПП на приграничной территории по дороге и останавливался поесть в Нижегородской области. После того, как он продолжил движение, на его машине сработало взрывное устройство. В результате водитель Прилепина погиб, сам писатель получил ранения, на месте ему оказали первую помощь, за публицистом направили вертолет, на котором его доставят в Москву, где он будет проходить лечение.

Автомобиль с Прилепиным взорвали утром 6 мая в городе Бор Нижегородской области. По предварительной информации, при взрыве писатель получил переломы и сотрясение мозга, он находился в сознании и общался с медиками.