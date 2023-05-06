«112»: Прилепина доставят на вертолете в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Telegram-канал «112» сообщил, что писателя Захара Прилепина, пострадавшего при взрыве автомобиля в Нижегородской области, доставят на вертолете в Москву. Там публицист будет проходить лечение.

По информации «112», Прилепин будет лечиться в одном из лучших медицинских учреждений столицы.

По данным Telegram-канала Mash, на месте происшествия публицисту наложили шины и бандаж на сломанную ногу и перевезли на вертолете в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Отмечается, что писатель был в сознании и сам общался с медиками.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что Прилепин при взрыве получил переломы и сотрясение мозга.

6 мая СМИ сообщили, что автомобиль Audi Q7 с Прилепиным взорвался в Нижнем Новгороде в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, установленного на днище машины. В результате погиб водитель писателя, который являлся гражданином Украины. Уточнялось, что Прилепин в сознании, но находится в тяжелом состоянии. РБК писал, что публицист возвращался в Москву из ЛДНР. Предположительно, за его автомобилем могли следить, по дороге Прилепин останавливался поесть в Нижегородской области.