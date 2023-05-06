Миронов призвал перевести СВО в иной режим после покушения на Прилепина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов призвал военное руководство страны перевести в контртеррористический режим спецоперацию на Украине после покушения на писателя и политика Захара Прилепина. По его словам, которые приводит NEWS.ru, покушение является еще одним свидетельством того, что силы СБУ вовсю работают прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов СВО.

Очевидно, что этот спланированный и организованный теракт -— очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты.<...> Это еще одно подтверждение того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической и начинать работу по главарям террористов с использованием всего арсенала средств ВС РФ, — подчеркнул Миронов.

Автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате водитель скончался на месте, Прилепин получил серьезное ранение ног. По разной информации, взрывное устройство находилось под капотом автомобиля или было прикреплено к днищу. Под машиной образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной.

Сообщается, что писатель находится в сознании и ранен в ноги, его отправили в ближайшую больницу. Прилепин возвращался в Москву с территории новых регионов, рассказал источник. Машина взорвалась после того, как он остановился поесть в Нижегородской области, а затем продолжил движение.