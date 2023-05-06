Подозреваемый раскрыл детали покушения на Прилепина «112»: подозреваемый в покушении на Прилепина сознался в работе на спецслужбы Украины

Фото: sledcom_press/t.me

Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина в ходе дачи показаний заявил, что еще несколько лет назад был завербован одной из спецслужб Украины, передает Telegram-канал «112». По его информации, задержанный рассказал, что передавал в Киев нужную информацию, а взамен получал деньги.

Последним заданием, которое поручили выполнить украинскому агенту, стало получение российского паспорта и переезд. По данным «112», следующим шагом должна была стать ликвидация Прилепина. Злоумышленник несколько дней следил за писателем и закопал на пути к его дому несколько противопехотных мин. По информации канала, на одну из этих мин и наехала машина Audi Q7, в которой находился Прилепин.

Ранее в МВД России сообщили, что подозреваемый в причастности к взрыву автомобиля Прилепина ранее был судим. Правоохранители продолжают разыскивать возможных соучастников преступления.

Захар Прилепин получил ранения в результате подрыва автомобиля в Нижегородской области утром 6 мая, в машине с писателем был только водитель Александр Шубин, который скончался на месте. По факту покушения на публициста Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.