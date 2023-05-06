Стало известно о состоянии пострадавших после крушения карусели в Оренбурге Омбудсмен Линькова: после крушения карусели в Оренбурге одного ребенка готовят к операции

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В результате крушения карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, из них шесть госпитализированы, рассказала NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова. По ее словам, один 10-летний ребенок находится в тяжелом состоянии, сейчас его готовят к операции.

Из 12 госпитализированных — шесть детей. В крайне тяжелом состоянии находятся одна взрослая пациентка 27-летняя, она сейчас полностью обследована и находится в реанимационном отделении, у нее срочные показания к оперативному лечению, с ней занимаются травматолог, лор-врач и офтальмолог. И один у нас ребенок «тяжелый», 10-летний, сейчас готовится операция, — сообщила омбудсмен.

Среди госпитализированных 10 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, добавила Линькова. Она уточнила, что из 20 пострадавших у восьми не было показаний к госпитализации, они проходят лечение амбулаторно в связи с легким характером травм. Всем 12 пациентам, которые находятся в трех больницах Оренбурга, сделана компьютерная томография.

Момент обрушения карусели ранее показали на видео. Городские власти заявили, что причиной стала поломка механизма. По данным СМИ, парк аттракционов был открыт раньше срока.