Появилось видео с моментом обрушения карусели в Оренбурге

Фото: pojarnoe_depo/t.me

Видеозапись момента обрушения аттракциона «Цепочка» в Оренбурге опубликовали в Сети местные Telegram-каналы. Readovka пишет, что Оренпарк, где произошло ЧП, еще не был готов к открытию после реконструкции, однако его руководство, предположительно, открыло территорию раньше времени. По последним данным, при падении карусели пострадали около 20 человек, в том числе дети. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

На кадрах видно, как люди катаются на карусели, и ничего не предвещает беды. Однако спустя несколько секунд в верхней части аттракциона отламывается элемент, после чего механизм крепления сидений с людьми начинает кренить вбок, после этого пассажиры вместе с держателем кресел падают вниз.

Видеозапись сопровождается тревожными криками.

Readovka утверждает, что горожане жалуются на аттракционы, поскольку они не прошли должной проверки и не были готовы к эксплуатации.

В мэрии заявили, что причиной крушения карусели стала поломка механизма. Парк аттракционов был открыт раньше срока, пишет Telegram-канал «Подъём».

В начале апреля в Дагестане девушка сорвалась вниз с обрыва на аттракционе по роупджампингу (прыжки с высоты на альпинистской веревке). В результате она получила множественные переломы.