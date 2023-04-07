В Дагестане девушка сорвалась в обрыв и получила тяжелые травмы на аттракционе по роупджампингу (прыжки с высоты на альпинистской веревке). Следователи возбудили уголовное дело против организаторов по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.