Акробат сорвался с брусьев и не смог встать в новосибирском цирке

В Новосибирском цирке акробат Иван Закревский во время представления сорвался с брусьев при исполнении элемента, сообщила ТАСС директор продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская. Он не смог самостоятельно встать, его на руках вынесли со сцены сотрудники. По словам Лазаревской, акробат получил сильное сотрясение и растяжение, но его жизни ничего не угрожает.

Артист-гимнаст Илья Закревский сорвался с турника во время исполнения одного из элементов. Карета скорой помощи оперативно госпитализировала артиста в Новосибирский НИИТО (научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна). <...> Врачи уже его осмотрели и МРТ сделали. С Божьей помощью все обошлось растяжением и легким сотрясением, — сообщила Лазаревская.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный ранее рассказал, что к травмам во время работы в цирке привыкнуть невозможно, они случаются регулярно раз в месяц или раз в несколько месяцев. По его словам, некоторые артисты падают с большой высоты, кто-то получает увечья от животных, а у кого-то рвутся мышцы или сухожилия. Эксперт объяснил, что зритель ценит опасные трюки без страховки, для тренировки которых нужно подвергать себя регулярному риску.