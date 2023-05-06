В МВД рассказали о прошлом подозреваемого в покушении на Прилепина МВД: задержанный по подозрению в покушении на Прилепина ранее был судим

Фото: Соцсети

Фото с места взрыва автомобиля российского писателя Захара Прилепина

Подозреваемый в причастности к взрыву машины российского писателя Захара Прилепина ранее был судим, сообщила сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мужчину 1993 года рождения задержали недалеко от лесного массива.

В ходе мероприятий по плану «Перехват» трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Семёновский» задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению, — сказала Волк.

Она добавила, что розыск возможных соучастников преступления продолжается.

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что сотрудники спецслужб разыскивали 33-летнего мужчину, который посуточно снял квартиру на окраине Нижнего Новгорода за день до покушения на Прилепина. По версии канала, он попал в поле зрения оперативников, поскольку прописан в Харьковской области. Задержали подозреваемого трое участковых.

При этом Telegram-канал «112» сообщал, что в подрыве автомобиля Прилепина подозревается 30-летний житель Нижегородской области. По информации канала, мужчина с Украины и недавно получил российское гражданство.

По версии следствия, 6 мая в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель. Прилепин получил ранение, его водитель-охранник Александр с позывным Злой скончался на месте. В настоящее время писатель находится в больнице.

Организация «Атеш», которая позиционирует себя как «военное движение украинцев и крымских татар», взяла на себя ответственность за организацию покушения. Там отметили, что охотились за публицистом с января 2023 года по поступившему им приказу.