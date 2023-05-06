Стала известна личность подозреваемого в покушении на Прилепина В подрыве автомобиля Прилепина подозревается 30-летний житель Нижегородской области

Фото: Соцсети

Фото с места взрыва автомобиля российского писателя Захара Прилепина

В подрыве автомобиля Захара Прилепина подозревается 30-летний житель Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, мужчина с Украины и недавно получил российское гражданство.

Сейчас он находится на допросе в полиции. Следственный комитет квалифицировал покушение на писателя как теракт, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее сообщалось, что разыскиваются двое мужчин.

По версии следствия, 6 мая в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель. Прилепин получил ранение, водитель скончался на месте. В настоящее время писатель находится в больнице.

Организация «Атеш», которая позиционирует себя как «военное движение украинцев и крымских татар», взяла на себя ответственность за организацию покушения. В Telegram-канале сообщества сказано, что за публицистом охотились с января 2023 года по пришедшему им заказу.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал покушение на Захара Прилепина подлым нападением нацистских экстремистов. Политик также выразил соболезнования семье водителя Прилепина, погибшего в результате атаки. Медведев выразил уверенность, что стойкость и жизненная энергия помогут писателю преодолеть последствия ранения и вернуться к активной работе.