Медведев отреагировал на подрыв машины Прилепина Зампред Совбеза Медведев назвал атаку на Прилепина подлым нападением нацистских экстремистов

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Фото с места взрыва автомобиля российского писателя Захара Прилепина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал покушение на писателя Захара Прилепина подлым нападением нацистских экстремистов, передает ТАСС. Об этом политик написал в телеграмме, которую направил публицисту, ее содержание привел помощник зампреда СБ РФ Олег Осипов.

С огромным возмущением узнал о подлом нападении на вас и ваших близких, которое было совершено нацистскими экстремистами. Хотел бы выразить вам от имени партии «Единая Россия» и от себя лично искреннюю поддержку в этот тяжелый момент, — написал Медведев.

Политик также выразил соболезнования семье водителя Прилепина, погибшего в результате атаки. Медведев выразил уверенность, что стойкость и жизненная энергия помогут писателю преодолеть последствия ранения и вернуться к активной работе. Он пожелал Прилепину скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Мы имеем дело с трусливым врагом, который стремится нас запугать. Выбирает своей целью настоящих патриотов нашей страны. Тех, кто все свои силы отдает служению Отечеству, делает все, чтобы приблизить победу над украинским неонацизмом. Эти преступления не останутся безнаказанными, — добавил Медведев.

Автомобиль с Прилепиным взорвался 6 мая в результате срабатывания СВУ в Нижегородской области. Писатель получил ранения, его водитель погиб на месте.