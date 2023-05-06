В Нижегородской области ввели план «Перехват» после взрыва машины Прилепина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области ввели план «Перехват» после взрыва машины, в которой ехал писатель Захар Прилепин, сообщает Telegram-канал Baza. Полицейские должны будут останавливать все подозрительные автомобили. СК РФ возбудил уголовное дело.

На въездах и выездах города Бор установлены блокпосты. По данным «Интерфакса», разыскиваются двое мужчин.

В ходе поездки в село Пионерское Прилепин делал несколько остановок на трассе. Во время одной из них у его машины охранник заметил и спугнул неизвестных мужчин, — сообщили в экстренных службах.

Неизвестные могли следить за писателем и установить взрывное устройство на машину.

На место происшествия отправлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ и сотрудники судебно-экспертного центра ведомства.

Автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате водитель скончался на месте, Прилепин получил серьезное ранение ног. По разной информации, взрывное устройство находилось под капотом автомобиля или было прикреплено к днищу. Под машиной образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной.

Писатель находился в сознании и ранен в ноги, его отправили в ближайшую больницу. Прилепин возвращался в Москву с территории новых регионов, рассказал источник. Машина взорвалась после того, как он остановился поесть в Нижегородской области, а затем продолжил движение.

Ответственность за покушение взяла на себя украинская организация «Атеш». В конфликте в Донбассе Прилепин участвовал еще до начала военной операции РФ. Он был замкомандира батальона в ДНР с 2016 по 2018 год.