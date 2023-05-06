Ветеран «Альфы» объяснил, как могли взорвать автомобиль с Прилепиным Ветеран «Альфы» Гончаров: за машиной Прилепина могли ехать нажавшие на кнопку взрывателя

Фото: Соцсети

Фото с места взрыва автомобиля российского писателя Захара Прилепина

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров высказал в разговоре с NEWS.ru предположение, что за автомобилем с Захаром Прилепиным ехать исполнители покушения, нажавшие на кнопку взрывателя. По мнению собеседника, установить устройство на машину мог и «бомж с метлой», а не профессионалы из стран НАТО или Украины

Если вы меня будете уверять, что приехали спецы из НАТО или из Киева — это не так. Прилепин мог приехать в кафе, оставить машину. К ней мог подойти бомж с метлой, поставить на магнитной присоске устройство. И поехала машина Прилепина, и поехали за ней те, кто нажал на кнопку взрывателя. Власти Украины его считали врагом, — не исключил Гончаров.

Эксперт предположил, что гибель Дарьи Дугиной и блогера Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина — «звенья одной цепи». По мнению ветерана «Альфы», российские спецслужбы необходимо переводить на военный режим работы.

Вопрос заключается в том, что пока мы не поймем, что мы воюем, пока не переведем работу спецслужб на военное время, будут ситуации, которые мы, к сожалению, обсуждаем, — заявил Гончаров.

Ранее СМИ сообщили, что писатель возвращался в Москву из ЛДНР, предположительно, неизвестные следили за его машиной. Утром он пересек КПП на приграничной территории по дороге и останавливался поесть в Нижегородской области. После того, как он продолжил движение, на его машине сработало взрывное устройство. В результате водитель Прилепина погиб, сам писатель получил ранения, на месте ему оказали первую помощь, за публицистом направили вертолет, на котором его доставят в Москву, где он будет проходить лечение.

Автомобиль с Прилепиным взорвали утром 6 мая в городе Бор Нижегородской области. По предварительной информации, при взрыве писатель получил переломы и сотрясение мозга, он находился в сознании и общался с медиками.