Сенатор назвал причины охоты спецслужб Украины на Симоньян и Собчак Сенатор Цеков: CБУ охотится на известные российские фигуры ради резонанса

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков

CБУ охотится на известные в информационном пространстве российские фигуры ради резонанса, сообщил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он отреагировал на предотвращение покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Он отметил, что ранее угрозы с расправами поступали от начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Симоньян занимает пророссийскую позицию, очень жестко оценивает руководства Украины и ВСУ по отношению к гражданским лицам и пленным. Обе они очень известны, Киев решил сосредоточиться на знаменитостях. Вот такое получилось ныне территориальное образование из предавших свое прошлое русских людей, обслуживающих США, считая, что могут действовать таким образом. Хотели выслужиться перед Западом ради поддержки. Всех граждан РФ надо защищать, — сказал он.

15 июля стало известно, что российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на журналисток. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение.