Российские силы уничтожили три лодки ВСУ при попытке форсировать Днепр ТАСС: ВС РФ уничтожили три лодки ВСУ при попытке форсировать Днепр в Херсонской области

Фото: МО Украины

Российские силы уничтожили три украинские лодки, экипажи которых вновь пытались форсировать Днепр вблизи населенного пункта Софиевка Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По его словам, всего на борту плавательных средств находились 12 бойцов ВСУ, все они погибли.

За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне <...> пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Софиевка, в результате огневого поражения уничтожено три лодки и 12 боевиков ВФУ, — сказал собеседник агентства.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут форсировать Днепр, поскольку не имеют явного преимущества ни в личном составе, ни в технике. По его словам, именно форсирование этой реки является ключевым этапом контрнаступления ВСУ.

3 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные снова пытались форсировать Днепр. По его словам, бойцы ВСУ пытаются минировать подходы к позициям ВС РФ, а также переправляться мелкими группами на лодках к левому берегу Днепра. Российские силы успешно отражают наступление противника, отметил он.