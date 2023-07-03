Сальдо сообщил о новых попытках ВСУ форсировать Днепр

Фото: МО Украины

Украинские военные продолжают совершать попытки форсировать Днепр, сообщил в беседе с ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, бойцы ВСУ пытаются минировать подходы к позициям ВС РФ, а также переправляться мелкими группами на лодках к левому берегу Днепра. Российские силы успешно отражают наступление противника, отметил он.

Противник с правого берега пытается дистанционно минировать подходы к нашим позициям на левом берегу и переправлять мелкие группы на одиночных лодках. Наши бойцы, несмотря на артиллерийский огонь врага, своевременно проводят разминирование, плавсредства отправляются на дно артиллерией, — сказал Сальдо.

Так, он сообщил, что в ночь на 3 июля украинские солдаты пытались приблизиться к позициям ВС РФ. Российские артиллеристы открыли огонь по лодке, в результате не выплыл никто из личного солдата ВСУ.

По словам врио губернатора Херсонской области, ситуация, сложившаяся в регионе, «непростая, но полностью контролируемая». Он подчеркнул, что российские силы продолжают укреплять свои позиции на левом берегу Днепра и усиливать их огневыми средствами.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов, которые пытались высадиться на острове Антоновский в Херсонской области. Члены ДРГ передвигались на двух моторных лодках.