В украинском регионе на границе с Россией объявили эвакуацию В Сумской области на севере Украины объявили эвакуацию населения

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Министерство по вопросам реинтеграции Украины объявило о проведении эвакуации населения Сумской области, которая граничит с Курской, Брянской и Белгородской областями РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, граждан будут вывозить поездом в Киев.

Уже сегодня из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд, — рассказали в министерстве.

Как утверждается, в ближайшее время состав будет курсировать ежедневно. Кроме того, прямо на киевском вокзале была организована выплата трех тысяч гривен (7,3 тысячи рублей) детям и инвалидам, а также двух тысяч (4,8 тысячи рублей) остальным гражданам.

Ранее в Сумской области уже объявляли эвакуацию гражданского населения. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснял такие действия нагнетанием напряженности. По его мнению, эта процедура — «чистейшей воды пропаганда» киевского режима, призванная привлечь внимание западных правительств.

В Херсонской области также эвакуировали людей. Причиной тому стало наводнение, спровоцированное подрывом дамбы Каховской гидроэлектростанции в июне. Как заявлял врио главы региона Владимир Сальдо, из пострадавших населенных пунктов вывезли более четырех тысяч человек. Тогда в зоне бедствия оказались 36 населенных пунктов с общим населением порядка 40 тысяч человек.