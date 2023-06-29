Военэксперт раскрыл, зачем Киеву нужна эвакуация жителей Сумской области Матвийчук: Киев призвал жителей Сумской области эвакуироваться для нагнетания ажиотажа на саммите НАТО

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Анатолий Матвийчук поделился с NEWS.ru мнением о том, что украинским властям нужна эвакуация жителей Сумской области для нагнетания ажиотажа перед саммитом НАТО 12 июля, чтобы в дальнейшем обвинить Россию. По его словам, это чистейшая пропаганда Киева.

Думаю, это нагнетание ажиотажа, чтобы создать предпосылки перед саммитом НАТО 12 июля, обвинить в агрессии Россию — смотрите, мы вынуждены людей переселять, так как боимся этого направления. как бы не началось новое наступление. Это чистейшей воды пропаганда, — сказал Матвийчук.

29 июня командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил почему спецоперация на Украине продолжается. По его словам, это происходит потому, что предпосылок для разрешения ситуации на Украине политико-дипломатическим путем нет.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ранее утверждал, что действия Вооруженных сил Украины могут не привести к быстрому успеху и тогда конфликт продлится довольно продолжительное время. При этом он подчеркнул, что Запад должен быть готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется.