В Великобритании назвали сроки окончания конфликта на Украине Глава МИД Великобритании Клеверли: конфликт на Украине может продлиться долго

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Действия Вооруженных сил Украины могут не привести к быстрому успеху и тогда конфликт продлится довольно продолжительное время. Такое мнение в интервью газете Times высказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. При этом он подчеркнул, что Запад должен быть готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Нет гарантии, что там будет быстрый или немедленный решающий военный результат. Нам нужно осмыслить это. Нам нужно осмыслить тот факт, что мы должны продолжать поддерживать украинцев столь долго, сколько потребуется, потому что мы пообещали это, — сказал министр.

Он также добавил, что вторая конференция по восстановлению Украины, которая откроется в Лондоне 21 июня, важна для будущего страны. По словам Клеверли, украинцам понадобятся деньги на восстановление страны и участники мероприятия будут обсуждать, откуда необходимые средства станут поступать в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

До этого британский политолог Марк Галеотти заявил, что контрнаступление ВСУ не приведет к завершению специальной военной операции. По его словам, в результате контрнаступления ни одна из сторон не получит решающего преимущества.

В свою очередь нейросеть ЛДПР «Жириновский», представленная на одной из площадок ПМЭФ, ответила на вопрос журналистки NEWS.ru о сроках окончания специальной военной операции на Украине. Искусственный интеллект после обработки опроса заявил, что Россия «не оставит соотечественников на произвол судьбы».