В Британии сделали прогноз по срокам окончания СВО Политолог Галеотти: украинское контрнаступление не положит конец СВО

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не приведет к завершению специальной военной операции. Такое мнение в материале для газеты The Times высказал британский политолог Марк Галеотти. По его словам, в результате контрнаступления ни одна из сторон не получит решающего преимущества.

Контрнаступление не положит конец конфликту на Украине, — написал Галеотти.

По его словам, даже в случае возврата Киевом контроля над Крымом и Донбассом Россия не сдастся. Кроме того, в рамках контрнаступления ВСУ могут столкнуться с рядом сложностей, в числе которых проблемы с логистикой и с адаптацией стратегии ведения боевых действий к новым типам оружия.

Также Галеотти отметил проблемы взаимодействия внутри ВСУ, связанные с иерархией. По словам политолога, младшие офицеры зачастую боятся проявлять инициативу, поскольку опасаются выговора со стороны начальства. Кроме того, Галеотти заявил, что Украине не хватает опытных офицеров, что ограничивает возможности успешных действий ее армии.

Ранее заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква заявил, что Украина не может в настоящее время начать контрнаступление, поскольку не располагает необходимым для этого количеством оружия. Он отметил, в частности, что запасы ракет украинской ПВО истощают регулярные удары, которые наносят Вооруженные силы России.