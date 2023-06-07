Стало известно число эвакуированных из Херсонской области Сальдо: из Херсонской области эвакуировано более четырех тысяч человек

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

На данный момент из Херсонской области эвакуировано более четырех тысяч человек, заявил врио главы региона Владимира Сальдо в Telegram. Он отметил, что эвакуированных пока меньше, чем развернутых мест для их размещения.

Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более четырех тысяч человек, — написал он.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плoтина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губeрнатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.

Сальдо позже сообщил, что в области затоплены 36 населенных пунктов. После разрушения плотины Каховской ГЭС в регионе были эвакуированы 1,5 тысячи человек, для приема людей открыто 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест. О жертвах не сообщалось.

В МИД РФ заявили, что разрушение Каховской ГЭС является заранее cпланированным теpрористическим актом Украины. Киев обвинил Москву. Обе стороны потребовали созвать заседание Совбеза ООН.