Сальдо: около 40 тысяч жителей Херсонской области оказались в зоне бедствия

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Почти 40 тысяч жителей Херсонской области оказались в зоне бедствия в результате затопления региона из-за разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы области Владимир Сальдо. Кроме этого, он отметил, что уровень Каховского водохранилища вблизи Энергодара упал более чем на 3,5 метра.

По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тысяч до 40 тысяч человек, — сказал Сальдо.

По его словам, после разрушения Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация в Херсонской области сложилась в пользу российских сил.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Как сообщили ранее в администрации Новокаховского городского округа, уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Власти добавили, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города Владимир Леонтьев при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но ситуация остается контролируемой. При этом он заявил, что село Корсунка полностью ушло под воду, еще в ряде прибрежных населенных пунктов вода достигла крыш домов.