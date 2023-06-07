Из Новой Каховки уходит вода Власти Новой Каховки сообщили, что уровень воды продолжил снижаться

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Новой Каховке продолжает снижаться уровень воды после затопления, сообщает в Telegram администрация городского округа. В Сети было опубликовано несколько фотографий из города, на которых видно, что некоторые улицы стали полностью сухими.

Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать, — говорится в сообщении Новокаховской администрации.

Новую Каховку и другие прибрежные районы Херсонской области затопило после разрушения Каховской ГЭС и дамбы. О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Как сообщил накануне вечером глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Он добавил, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но отметил, что ситуация остается контролируемой.