Село в Херсонской области полностью затоплено Глава Новой Каховки: Корсунка полностью ушла под воду после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Село Корсунка Херсонской области полностью ушло под воду в результате разрушения Каховской ГЭС и последующего за этим затопления, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, еще в ряде прибрежных населенных пунктов вода достигла крыш домов, передает ТАСС.

Населенный пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери и все, что ниже по течению, затоплены по крыши, — сказал Леонтьев.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Как сообщили ранее в администрации Новокаховского городского округа, уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Власти добавили, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города Леонтьев при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но ситуация остается контролируемой.