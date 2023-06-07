Названо число затопленных населенных пунктов Херсонской области Сальдо: в Херсонской области затоплены 36 населенных пунктов

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Улица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС.

В Херсонской области введено чрезвычайно положение, затоплены 36 населенных пунктов, сообщил врио главы области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. После разрушения плотины Каховской ГЭС в регионе эвакуированы 1,5 тысячи человек, для приема людей открыты 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест. О жертвах не известно.

В верховьях зоны затопления у Новой Каховки вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня ожидается максимум наводнения, после чего также начнётся спад воды. Однако самые сложные часы мы уже пережили. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо, — пишет Сальдо.

Затоплены населенные пункты в Новокаховском, Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Сам Сальдо поначалу исключил крупную эвакуацию жителей Херсонщины после ЧП. 6 июня он утверждал, что разрушение электростанции привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды.