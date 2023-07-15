ВСУ спровоцировали лесной пожар под Херсоном ударом зажигательных снарядов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли удар по лесному массиву в районе населенного пункта Алешки в Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации города Виктор Сирота. По его словам, которые приводит ТАСС, обстрел велся с применением зажигательных боеприпасов, что привело к возгоранию.

Леса горят. Наши пожарные прикладывают максимум усилий, чтобы не допустить распространение огня, — рассказал Сирота.

По его словам, ситуация усугубляется погодными условиями. Кроме того, ВСУ продолжают артиллерийские обстрелы, препятствуя тушению пожара. На видео с места событий можно увидеть, что огонь охватил значительную площадь лесонасаждений.

Город Алешки расположен к востоку от Херсона на противоположном берегу Днепра. Как уточнил Виктор Сирота, сам населенный пункт украинские войска также обстреливали зажигательными снарядами, что приводит к пожарам в жилых районах.

Ранее населенные пункты Херсонской области, расположенные вдоль берега реки, пережили наводнение, ставшее следствием подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции 6 июня. Тогда начался неконтролируемый сброс воды.

В самой Новой Каховке уровень воды достиг 12 метров. В результате происшествия погибли десятки человек.