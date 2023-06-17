Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после ЧП на Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа после разрушения Каховской ГЭС, заявил РИА Новости врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, жители города остались без возможности полноценной эвакуации. Сальдо подчеркнул, что киевские власти объявили об эвакуации из Херсона, при этом организовали все очень плохо.

Сейчас в Херсоне гуманитарная катастрофа в полном разгаре, люди предоставлены сами себе, — сказал он.

Кроме того, на фоне катастрофы в городе началась «дележка местной власти», в ходе которой устраиваются различные разборки, указал он. Он рассказал, что полностью закрыта возможность подвоза продуктов на территорию большого затопленного района.

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего в Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. В настоящее время вода спадает. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов. По последним данным погибли 25 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Компания Maxar ранее опубликовала новые спутниковые снимки разрушенной гидроэлектростанции. На кадрах можно увидеть уничтоженную плотину. Также видны села Крынки, Корсунки и Алешки после затопления и речной терминал «Нибулон».

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин считает, что уровень воды в Каховском водохранилище позволит оценить состояние плотины Каховской ГЭС примерно через семь дней. После оценки состояния станет ясно, существует ли возможность восстановления плотины на том же месте или придется формировать водохранилище на новой территории, отметил он.