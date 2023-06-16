Стало известно, когда можно будет оценить состояние Каховской ГЭС Файзуллин: оценить состояние плотины Каховской ГЭС можно будет примерно через неделю

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press

Уровень воды в Каховском водохранилище позволит оценить состояние плотины Каховской ГЭС примерно через семь дней. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он отметил, что после оценки состояния станет ясно, существует ли возможность восстановления плотины на том же месте или придется формировать водохранилище на новой территории.

Вода постепенно сходит. Я думаю, в течение дней семи будет понятно, освободится тот уровень водохранилища, стабилизируется на самой нижней отметке, которая позволит уже увидеть, что произошло с телом самой плотины и насколько разрушительны последствия этого террористического акта, — сказал министр.

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего в Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. В настоящее время вода спадает. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов. По последним данным погибли 25 человек.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотина Каховской ГЭС, поврежденная в результате подрыва, подлежит восстановлению. По его словам, замеры проведут после того, как выровняется уровень воды, а задача выработки электроэнергии на данный момент не актуальна.