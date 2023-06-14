Сальдо рассказал о дальнейшей судьбе Каховской ГЭС Сальдо сообщил, что разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press

Плотина Каховской ГЭС, поврежденная в результате подрыва, подлежит восстановлению, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, замеры проведут после того, как выровняется уровень воды, а задача выработки электроэнергии на данный момент не актуальна, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит, — сказал Сальдо.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем. Сальдо сообщал об эвакуации 7,2 тысячи человек. Глава правительства региона Андрей Алексеенко оценивал ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.

С момента разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище сотрудники МЧС РФ спасли 2237 человек от потопа. Эвакуировано в общей сложности 7248 человек. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Нуждающиеся получили порядка 90 тонн продуктов и более 123 тонн бутилированной воды.