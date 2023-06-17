Опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС

Фото: maxar.com

Компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС. На кадрах можно увидеть уничтоженную плотину. На фотографиях также видны села Крынки, Корсунки и Алешки после затопления, а также речной терминал «Нибулон».

На кадрах видно, что вода начала постепенно отступать. Ранее «Нибулон», расположенной в поселке Казацком, неподалеку от гидроэлектростанции был затоплен.

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего в Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. В настоящее время вода спадает. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов. По последним данным погибли 25 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотина Каховской ГЭС, поврежденная в результате подрыва, подлежит восстановлению. По его словам, замеры проведут после того, как выровняется уровень воды, а задача выработки электроэнергии на данный момент не актуальна.