Число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС возросло Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 35

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Количество погибших в Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек, сообщил в Telegram-канале председатель правительства области Андрей Алексеенко. Он добавил, что ветеринарная служба и бригады коммунальщиков утилизировали порядка тысячи туш погибших животных, после чего специалисты приступили к обеззараживанию территорий.

К сожалению, число погибших выросло до 35 человек. Продолжали работать в свой профессиональный праздник медики — вакцинировано уже 2380 человек, — написал Алексеенко.

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего в Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. В настоящее время вода спадает. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов. По последним данным, погибли 25 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Компания Maxar ранее опубликовала новые спутниковые снимки разрушенной гидроэлектростанции. На кадрах можно увидеть уничтоженную плотину. Также видны села Крынки, Корсунки и Алешки после затопления и речной терминал «Нибулон».

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин считает, что уровень воды в Каховском водохранилище позволит оценить состояние плотины Каховской ГЭС примерно после 20 июня.