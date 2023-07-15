Маск заявил об отчаянии США, отправляющих Украине кассетные снаряды Маск: США унижают сами себя, в отчаянии посылая Украине кассетные снаряды

Фото: Handout Cabinet Belgian Prime Mi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Вашингтон посылает Киеву кассетные боеприпасы, в отчаянии пытаясь изменить исход украинского конфликта, заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Таким шагом США унижают самих себя, написал он в Twitter.

У нас закончились нормальные боеприпасы для отправки Украине, так что теперь посылаем им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода, — подчеркивается в его сообщении.

Маск поблагодарил конгрессменов США, ранее голосовавших за поправку о запрете Белому дому поставлять Киеву кассетные боеприпасы, которая в итоге не была принята. Миллиардер считает, что эти законодатели «пытались остановить обесценивание Америки».

У России, по меньшей мере, вчетверо больше артиллерии, чем у Украины, и в 10 раз — боеприпасов, — указал бизнесмен.

Ранее Илон Маск назвал отправку Киеву кассетных боеприпасов лицемерием со стороны американских властей. Он напомнил, что США всегда осуждали тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь сами отправляют их для применения. Ничего хорошего из этого не выйдет, считает предприниматель. Поставки кассетных боеприпасов на Украину 7 июля одобрил президент США Джо Байден.