«Они все сгорели»: в США раскрыли потери техники ВСУ в начале наступления NYT: в первые недели наступления ВСУ потеряли до 20% вооружения и техники

Почти каждая пятая единица вооружения и техники ВСУ была уничтожена еще на первом этапе наступательной операции, сообщает The New York Times, ссылаясь на осведомленных чиновников из США и Европы. Как утверждается, только спустя две недели украинскому командованию удалось сократить потери.

За первые две недели изнурительного контрнаступления Украины было повреждено или уничтожено до 20% вооружения, отправленного ею на поле боя. В это число входят некоторые из внушительных западных боевых машин, — рассказали журналисты.

Источники издания подчеркнули, что в дальнейшем уровень потерь в украинской армии сократился до 10%. Этому способствовала смена тактики и снижение интенсивности боестолкновений.

Журналисты также пообщались с одним из солдат ВСУ, который назвался Игорем. По его словам, оператор беспилотника из его подразделения только на одном из участков фронта заснял шесть бронемашин, уничтоженных артобстрелом. Техника была брошена в районе Великой Новоселки у западной границы ДНР.

Они все сгорели, — сказал солдат.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку уничтоженной в боях западной техники. Разместить ее предлагалось в Москве у посольств тех стран, которые снабжают Украину оружием.