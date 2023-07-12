В Москве устроят показ техники ВСУ: новости СВО на вечер 12 июля Последние новости СВО на Украине

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Bradley

Российские военные в ходе спецоперации на Украине заполучили в качестве трофея американскую боевую машину пехоты M2 Bradley. Техника оказалась в распоряжении российских военных после боев на Краснолиманском направлении в северной части ДНР. Захватившие БМП бойцы передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому и иронично поблагодарили его за новую технику.

Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что не стоит ждать «фантастического успеха» от Bradley и БМП Stryker, поскольку устанавленное на них вооружение, дополнительное оборудование, в том числе разведывательное, а также набор модификаций практически аналогичны советским БМП-3 и БТР-80\82.

Возможное использование Украиной кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать ответные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после того, как президент США Джо Байден одобрил поставки таких снарядов Киеву. Представитель Кремля добавил, что ответные шаги определит Минобороны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил организовать выставку уничтоженной на Украине военной техники. Разбитые бронемашины будут размещены в Москве у офисов посольств западных государств. Организацией выставки займутся представители профильного комитета Госдумы и Министерства обороны РФ.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об успешном отражении атак ВСУ на трех направлениях в регионе. Украинские военнослужащие начали артподготовку в четыре часа утра, а затем выдвинулись в направлении населенных пунктов Степовое, Пятихатки и Лобковое, отметил он. Противник понес серьезные потери и был отброшен назад.

Фото: МО РФ

Несколько групп иностранных наемников прибыли под Купянск, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Они присоединятся к диверсионно-разведывательным группам ВСУ, обосновавшимся на соответствующем участке фронта. Прибывающие иностранные бойцы имеют узкую специализацию, по большей части отряды состоят из инженерно-саперных подразделений, уточнил Марочко.

Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, к передовой уже подтянуты все необходимые резервы. Пушилин добавил, что Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на Угледарском направлении понесли существенные потери и были отброшены на исходные позиции.

Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения бронетехники ВСУ. Огонь велся с применением гаубицы «Гиацинт-Б». На кадрах показано, как военные подготавливают орудие, а затем открывают стрельбу с позиции, расположенной в лесополосе. Также был продемонстрирован момент поражения цели — склада с боеприпасами, который ВСУ обустроили в хозяйственной постройке. В результате детонации снарядов произошел сильный взрыв.

Газета The New York Times сообщила о «тихом обсуждении» в администрации Байдена вопроса поставок Украине оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS. По данным источников издания, в Белом доме хотят передать Киеву несколько таких ракет, однако в Пентагоне намерены использовать эти боеприпасы в других целях.

Фото: sill-www.army.mil, Public domain, via Wikimedia Commons Баллистическая ракета ATACMS

Власти Германии отказались поставлять ВСУ крылатые ракеты. Военный эксперт Игорь Никулин объяснил это решение тем, что немецкие военные склады недостаточно заполнены. Он обратил внимание на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что передача Киеву крылатых ракет — суверенное решение отдельных партнеров по НАТО.

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что главнокомандующий ВКС РФ генерал Сергей Суровикин отдыхает и сейчас недоступен.

В состав российского флота вошел малый ракетно-артиллерийский корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт», сообщили в Минобороны РФ. Торжественная церемония состоялась в Керчи при участии главкома ВМФ России Николая Евменова. Военачальник в ходе мероприятия по сложившейся на флоте традиции передал флаг командиру корабля. Адмирал высоко оценил профессионализм судостроителей керченского завода имени Бутомы.

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