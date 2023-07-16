В Минобороны сообщили об авиаударах группировки «Центр» по ВСУ МО РФ: авиация группировки «Центр» сделала более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Авиация российской группировки войск «Центр» совершила более 40 вылетов для атаки ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, ударам подверглись пункты временной дислокации, районы сосредоточения живой силы украинских военных и ряд других целей.

Авиацией группировки выполнены более 40 вылетов, в ходе которых нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск, — сказал Савчук.

Он также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы группировкой «Центр» были уничтожены гаубица Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Ранее Савчук сообщил, что российские войска при помощи огнеметной системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта противника на Краснолиманском направлении. По его словам, всего из этой системы были поражены пять целей.

В свою очередь представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 13 июля российские военные ударили с моря по складам оружия и боеприпасов ВСУ в зоне проведения военной операции. По его словам, все установленные объекты были поражены. Кроме того, он рассказал, что российским бойцам удалось отразить 22 попытки наступления ВСУ.