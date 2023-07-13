Российские моряки ударили по складам боеприпасов ВСУ Минобороны: российские моряки ударили по складам боеприпасов ВСУ

Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

В ночь на 13 июля российские военные ударили с моря по складам оружия и боеприпасов ВСУ в зоне проведения военной операции, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все установленные объекты были поражены.

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сказал Конашенков.

Кроме этого он рассказал, что российским бойцам удалось отразить 22 попытки наступления ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях в зоне СВО. Суммарно за сутки в результате действий российских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО были убиты около 850 бойцов ВСУ, а также уничтожены 65 единиц техники, включая 14 беспилотников. Также была пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы.

Накануне Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. Кроме этого, российские войска уничтожили склады топлива для украинской техники в Одесской области.