Сальдо: участок у Антоновского моста в Херсонской области зачищен от ВСУ

Фото: МО РФ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что самый важный в тактическом плане участок у Антоновского моста в Херсонской области зачищен от ВСУ. По его словам, которые приводит ТАСС, в боях там Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными.

Оценочно, на самом «пятачке» у моста и на дачах враг потерял убитыми не менее 100 боевиков и еще больше ранеными. Сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу и утонувших в реке при переправах, — рассказал руководитель региона.

Он добавил, что около Антоновского моста остались украинские военные, но они блокированы на дачах ниже по Днепру, оставаясь зажатыми между рекой и болотами.

Сальдо подчеркнул, что в боях у Антоновского моста российские подразделения применяли самые тяжелые системы вооружений, в том числе ракетный комплекс «Искандер» и огнеметную систему «Солнцепек». С их помощью был ликвидирован наиболее подготовленный личный состав, считает врио губернатора.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил о четырех попытках украинских бригад атаковать позиции российских войск в районе Серебрянского лесничества. По его словам, противник, не считая людских потерь, лишился танка, двух БМП и броневика. Савчук уточнил, что в атаку на российские позиции выдвигались подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины.