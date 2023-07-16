Военные ВС РФ отбили четыре атаки ВСУ около Серебрянского лесничества Группировка войск «Центр» отбила четыре атаки ВСУ около Серебрянского лесничества

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил о четырех попытках подразделений украинских бригад атаковать позиции российских войск в районе Серебрянского лесничества. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник, не считая людских потерь, лишился танка, двух БМП и броневика.

В результате нанесения авиационного удара, а также огнем минометных батарей группировки «Центр» уничтожены танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина. Противник понес существенные потери в живой силе, — рассказал офицер.

Он уточнил, что в атаку на российские позиции выдвигались подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины.

Савчук также сообщил, что экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» группировки «Центр» поразили семь целей ВСУ на Краснолиманском направлении. Огнем были накрыты два опорных пункта и пять районов скопления живой силы.

Ранее разведчик ВС РФ рассказал, что экипаж самоходной установки 2С19 «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты противника на передовой в ЛНР. По его словам, украинские военные вели инженерные работы на расстоянии в 3 км. На уничтожение цели потребовалось три осколочно-фугасных боеприпаса, уточнил разведчик.