В Херсонской области сообщили об уничтожении пункта управления БПЛА ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink на правом берегу Днепра

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Российские военные 15 июля ударом с воздуха уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) и станцию связи Starlink, сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, которые приводит ТАСС, истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по командно-наблюдательному пункту (КНП) 222-го отдельного батальона ВСУ.

В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по КНП 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих, — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что в течение дня подразделения российской группировки войск «Днепр» также уничтожили три гаубицы М777 калибра 155 мм.

Группировка войск «Днепр» 15 июля уничтожила три украинские лодки, экипажи которых вновь пытались форсировать Днепр вблизи населенного пункта Софиевка в Херсонской области. Всего на борту плавательных средств находились 12 бойцов ВСУ, все они погибли.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что ВСУ не смогут форсировать Днепр, поскольку не имеют явного преимущества ни в личном составе, ни в технике. По его мнению, именно форсирование этой реки является ключевым этапом контрнаступления ВСУ.