В Киеве назвали себя выкинутыми в помойку из-за упавшей поддержки Запада Экс-советник Кучмы Соскин: США и ЕС выбрасывают Украину на помойку

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вашингтон сокращает финансовую поддержку Киева, а скоро к нему присоединятся и европейские столицы. Решение Белого дома предоставить Украине $300 млн вместо $500 млн он в своем блоге на YouTube назвал колоссальным ударом для украинского народа.

Украину просто выбрасывают на помойку и говорят: «Ребята, давайте, умирайте, воюйте за нас, а мы будем развлекаться», — считает Соскин.

По его мнению, сокращение помощи приведет к тому, что Украина быстро превратится в общее кладбище имени президента страны Владимира Зеленского. Экс-советник Кучмы также упрекнул офис президента Украины в том, что тот сделал страну должником.

Олег Соскин прежде призывал украинцев уехать из страны. По его мнению, пока лето они смогут адаптироваться за рубежом, а осенью в стране будет очень страшно, поскольку начнется наступление ВС России. Он подчеркнул, что Владимиру Зеленскому нужно срочно подписать мирное соглашение с РФ.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самым главным врагом Киева в военном конфликте, помимо российской армии, является усталость партнеров от помощи Украине. По его словам, весь мир истощился от уверенности, что Украина выиграет на поле боя, однако победа «жизненно важна для демократии и свободы во всем мире».