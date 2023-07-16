Марочко: ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами Экс-подполковник ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами

Фото: dvidshub.net

ВСУ нанесли удар по юго-западной части Луганска, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, удар был нанесен дальнобойными кассетными боеприпасами.

Ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов. <...> Могу предположить, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью, — заявил Марочко.

Марочко отметил, что взрывов было несколько, пока невозможно сказать точно, какую ракету использовали украинские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами. Прилеты зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки, указали в оперативных службах.

За несколько часов до появления сообщений об обстреле Токмака кассетными бомбами председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале о серии взрывов в городе. Предположительно, ВСУ могли нанести ракетный удар по Токмаку с применением РСЗО HIMARS. По словам Рогова, часть ракет были сбиты российскими системами ПВО. Около полуночи 11 июля Рогов также сообщал о массированных ударах ВСУ по пригородам Токмака и Васильевки из тяжелых видов вооружений.