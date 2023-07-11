Рогов сообщил об обстрелах ВСУ пригородов Токмака и Васильевки

Фото: Paolo Bovo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что пригороды городов Токмак и Васильевка в Запорожской области подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник применил тяжелые виды вооружений, подчеркнул он в Telegram.

Боевики ВСУ ведут массированный обстрел из тяжелых видов вооружений пригородов Токмака и Васильевки, — отмечается в его сообщении.

Рогов добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому перед саммитом НАТО «кровь из носу нужна наступательно-переможная картинка». Другие подробности обстрела он пообещал сообщить позже.

Владимир Рогов утром 10 июля рассказал, что в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки на Васильевском направлении ликвидирована штурмовая группа ВСУ. В состав спецгруппы входили 30 человек, в результате огневого поражения были уничтожены не менее пяти человек, семь получили ранения. Рогов добавил, что оставшиеся в живых солдаты ВСУ отступили.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские военные покинули свои позиции вблизи населенного пункта Пятихатки. По его словам, это решение со стороны руководства ВСУ стало внезапным и неожиданным. При этом он подчеркнул, что силы противника несли большие потери на данном участке фронта.