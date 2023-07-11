ВСУ обстреляли Запорожскую область кассетными боеприпасами ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами, передает РИА Новости со ссылкой на информацию оперативных служб. 7 июля администрация президента США объявила о решении предоставить Украине артиллерийские снаряды такого типа, запрещенные во многих странах мира.

В 17:15 боевики нацистского киевского режима обстреляли город Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы, — приводит агентство сообщение экстренных служб.

Прилеты зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки, указали в оперативных службах.

За несколько часов до появления сообщений об обстреле Токмака кассетными бомбами председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале о серии взрывов в городе. Предположительно, ВСУ могли нанести ракетный удар по Токмаку с применением РСЗО HIMARS. По словам Рогова, часть ракет были сбиты российскими системами ПВО. Около полуночи 11 июля Рогов также сообщал о массированных ударах ВСУ по пригородам Токмака и Васильевки из тяжелых видов вооружений.

6 июля старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, ветеран боевых действий в Донбассе Александр Матюшин заявлял о возможной угрозе скопления сил ВСУ для резкого рывка в направлении Новопрокоповки с выходом на Токмак в обход населенного пункта Работино. Матюшин не исключал, что украинские войска могут попытаться рассечь линию российской обороны.