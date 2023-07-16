Опубликованы кадры работы экипажей Черноморского флота по катеру ВСУ Telegram-канал «Рыбарь» показал работу Черноморского флота по безэкипажному катеру ВСУ

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Кадры успешной работы экипажей Черноморского флота опубликовал Telegram-канал «Рыбарь». На них российские военнослужащие провели атаку по безэкипажному украинскому катеру. Минобороны РФ опубликованное видео не комментировало.

Как уточняется в публикации, судно относится к сложному для поражения надводному объекту. Подобные катера отличаются маневренностью и быстроходностью, поэтому российские военнослужащие используют против них стрелковое оружие. Отмечается, что момент ликвидации украинского беспилотника на видео не попал, однако его уничтожение было произведено.

Ранее были опубликованы кадры успешного применения нового российского дрона-камикадзе «Овод» в ходе СВО. В результате использования беспилотника был уничтожен украинский блиндаж.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» также показал, как российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard 2A6. Дрон-камикадзе «Ланцет» зафиксировал позицию тяжелой техники, после чего снизился и атаковал башню. Танки Leopard 2A6 были переданы украинской армии в рамках помощи от стран Запада.