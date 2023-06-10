«Ланцет» поджарил танк ВСУ Leopard 2A6 и попал на видео «Архангел спецназа Z» опубликовал видео с уничтожением дроном-камикадзе «Ланцет» танка ВСУ Leopard 2A6

Фото: Министерство обороны РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры уничтожения в зоне СВО российским дроном-камикадзе «Ланцет» немецкого танка Leopard 2A6, который Киев получил от стран Запада в рамках военной помощи. Машина была подбита на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На кадрах видно, как беспилотник фиксирует позицию бронемашины, стоящую вблизи перелеска. Затем дрон начинает стремительно снижаться и сближается с танком. После этого «Ланцет» врезается в башню Leopard 2A6.

10 июня первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил выставить подбитые немецкие танки Leopard у посольства Германии в Москве. По мнению парламентария, таким же образом следует поступить с трофейными боевыми машинами пехоты Bradley производства США.

Ранее в интернете начали распространяться фотографии с, предположительно, украинскими танками Leopard немецкого производства, которые были задействованы в контрнаступлении ВСУ. Помимо немецких боевых машин журналисты заметили в Сети видео с подбитыми американскими боевыми машинами пехоты Bradley, которые также поставлялись Киеву.