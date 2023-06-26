Опубликованы кадры работы нового российского дрона «Овод» под Авдеевкой

Фото: Shutterstock

Кадры успешного применения нового российского дрона-камикадзе «Овод» в ходе СВО под Авдеевкой опубликовали в РИА Новости. С помощью беспилотника удалось уничтожить украинский блиндаж.

Ранее канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео горящих тяжелых бронемашин MaxxPro американского производства на Запорожском направлении. По сообщению канала, российские военные продолжают отражать атаки ВСУ и уничтожают большое количество западной боевой техники противника. Минобороны РФ не комментировало. эту информацию

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео с кадрами, на которых, предположительно, показано уничтожение немецкого танка Leopard 2A6 ВСУ российским дроном-камикадзе «Ланцет» на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

8 июня российский дрон-камикадзе «Ланцет-3» уничтожил украинскую радиолокационную станцию от зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. В Сети были опубликованы кадры с моментом наведения и удара.