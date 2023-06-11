Пылающие американские MaxxPro на Запорожском направлении попали на видео «РВ»: российские военные уничтожили две американские бронемашины MaxxPro на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

MaxxPro

На Запорожском направлении зафиксированы охваченные огнем тяжелые бронемашины MaxxPro американского производства, видеокадры разместил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Видео снято с воздуха. По данным канала, российские военные продолжают отражать наступление Украины и массово разбивают западную боевую технику противника на полях фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На видео показано, как на проселочной дороге вдоль перелеска полыхают два бронеавтомобиля. Из подбитой техники валит высокий столб дыма.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео с кадрами, на которых, предположительно, показано уничтожение немецкого танка Leopard 2A6 ВСУ российским дроном-камикадзе «Ланцет» на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого в Сети начали распространяться фотографии с, предположительно, украинскими танками Leopard немецкого производства, которые были задействованы в контрнаступлении ВСУ. Помимо немецких боевых машин журналисты заметили в Сети видео с подбитыми американскими боевыми машинами пехоты Bradley, которые также поставлялись Киеву.