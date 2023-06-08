Российский дрон-камикадзе уничтожил радиолокационную станцию ВСУ Минобороны: дрон-камикадзе «Ланцет-3» уничтожил локационную станцию ВСУ от ЗРК IRIS-T

Фото: МО РФ/РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Ланцет-3» уничтожил украинскую радиолокационную станцию от зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В Сети были опубликованы кадры с моментом наведения и удара.

Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM. По многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом. РЛС уничтожена, — заявили в Минобороны.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что до конца 2023 года Украина получит еще две системы ПВО IRIS-T. Они станут дополнением к двум системам, переданным Киеву Берлином. Дипломат уточнил, что в Германии уже изготавливают четыре такие системы, которые канцлер Олаф Шольц обещал передать Киеву. Они, как и ракеты к ним, будут готовы в течение этого года. По словам Мельника, Берлин обещал еще четыре системы IRIS-T и их должны поставить Украине «в течение следующих полутора лет».